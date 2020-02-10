На телеканалі АТR обіцяють транслювати порожню студію

На телеканалі АТR обіцяють транслювати порожню студію

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Укрінформ
Кримськотатарський телеканал АТR, якому сьогодні заблокували фінансування, показуватиме порожню студію, оскільки коштів на виробництво програм немає.

Про це на своєму Youtube-каналі повідомив заступник генерального директора АТR Айдер Муждабаєв.

"Від сьогодні ми починаємо марафон. Оскільки у нас немає грошей на виробництво програм, більшу частину часу в ефірі буде порожня студія. Періодично це буде перериватися ефірами, де ми будемо розмовляти з людьми про те, чи потрібен АТR, навіщо він потрібен, що потрібно зробити для його порятунку і чи потрібно взагалі звільняти Крим, чи, може, про це варто забути, щоб не нервувати нашого "Великого Брата", - сказав Муждабаєв.

За словами Муждабаєва, сьогодні відбулося засідання в Державному казначействі, на якому було вирішено не перераховувати закладені в бюджеті гроші телеканалу.

"Ми чекали сьогодні до четвертої вечора, коли було засідання в Державному казначействі, де остаточно було вирішено, що ті гроші, які закладені в бюджет 2020 року, не будуть віддані на фінансування нашого каналу", - заявив Муждабаєв.

Він зазначив, що вже з минулого року нефінансування їх компанії, яка не приносить прибутку і не має реклами, становило 15 млн грн. Ці гроші мали піти на оплату трансляції зі супутників. У зв'язку з цим трансляцію відключали, а після переговорів включали авансом.

Крім того, телекомпанії виставили умову, яку Муждабаєв назвав "нереальною", про проведення конкурсів на виготовлення контенту.

"Виявляється, щоб почати отримувати фінансування з держбюджету в цьому році, телеканал АТR має почати проводити конкурси на виготовлення контенту для нашого ж каналу. Тобто, ми знімаємо в Криму, припустимо, сюжети якісь новинні, суди, репресії, беремо якісь інтерв'ю в таємному режимі - і ми маємо сказати нашим людям: давайте, виходьте з тіні, всього лише кілька людей сидять, давайте більше, давайте вийдемо з тіні, проведемо конкурс: хто хоче знімати для АТR, щоб сісти у в'язницю на 15-18 років?" - зіронізував він.

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Як повідомляв Укрінформ, ATR - перший кримськотатарський телеканал. 31 березня 2015 року припинив мовлення через невидачу ліцензії тимчасовою російською окупаційною владою. З вечора 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.

10 лютого в ATR заявили, що їм заблокували фінансування, незважаючи на те, що в держбюджеті на роботу телеканалу було передбачено 50 млн грн.

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