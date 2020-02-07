Архієпископа Климента не пускають до арештованого в Криму активіста Приходька

Заарештованому в анексованому Росією Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку продовжують відмовляти у побаченнях зі священником – архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.

Про це з посиланням на адвоката активіста Назіма Шейхмамбетова повідомляє Крим.Реалії.

За словами захисника, це вже третя відмова.

«В кінці січня ми отримали відмову у відвідуванні священнослужителем Олега Приходька. Раніше відмову слідство мотивувало тим, що організація, від якої відправляє службу Климент, не зареєстрована. Далі ми надали відповідні документи. Цього разу вони мотивували відмову тим, що не можуть дозволити побачення з огляду на те, що ведуться оперативно-розшукові та слідчі заходи, тому зустріч з третіми особами може спричинити розголошення інформації, яка може зашкодити слідству», – повідомив Шейхмамбетов.

Адвокат зазначив, що питання зустрічі Приходька і архієпископа Климента в СІЗО намагалися також вирішити через офіс українського омбудсмена.

«З нами виходила на контакт уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова і вона на своєму рівні, наскільки мені відомо, направляла відповідне звернення Тетяні Москальковій (російський омбудсмен - ред.), однак питання досі не вирішене», - додав Шейхмамбетов.

На думку адвоката, візит священнослужителя міг би поліпшити емоційний стан його підзахисного.

«Коли людина знаходиться в такому стані, питання віри й релігії загострюється і, безумовно, якби така зустріч відбулася, це б трохи емоційно заспокоїло Олега Аркадійовича. Все-таки, якби зайшов священнослужитель, це б психологічно підбадьорило його», – вважає Шейхмамбетов.

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Як повідомлялося, 5 лютого підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт Приходька до 10 квітня.

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Пізніше додали обвинувачення за ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).