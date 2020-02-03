"Суд" у Криму продовжив арешт фігурантів "алуштинської справи"

В окупованому Криму так званий Київський районний суд міста Сімферополь продовжив на три місяці - до 5 травня 2020 року - арешт всім фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" з алуштинської групи.

Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.

"Судове засідання закінчилося. Суд продовжив запобіжний захід всім підсудним до 5 травня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Адвокат Айдер Азаматов, який виступив у суді, коментуючи клопотання слідства про продовження арешту, заявив, що воно є необгрунтованим і нічим не мотивоване.

Фігурант "алуштинської групи" Ельдар Кантемир, звертаючись до "судді" Дениса Діденка й слідчого Віталія Власова, заявив, що саме вони, а не фігуранти "справи", підпадають "під визначення терористів".

"Підпадаємо не ми, а ось, зокрема, ці люди, які займаються тим, що порушують проти нас кримінальні справи з неймовірними строками, які намагаються залякати і настрашити нас, для того щоб ми мовчали і не висловлювали свою громадянську позицію. Виникає запитання: хто насправді є терористом? Хто на нашому місці має бути? Ми або ж ось ці двоє?", - сказав Кантемир.

До будівлі Київського районного "суду" приїхали близько 60 осіб, 16 із них дозволили пройти на засідання.

Як повідомлялося, 10 червня 2019 року після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали, а потім заарештували вісім осіб: Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова й Ельдара Кантемирова. Їм загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі за "участь у діяльності "терористичної організації".

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження у зв'язку з їхнім переслідуванням в окупованому Криму.