Джапарова обговорила з Помпео Крим та наслідки окупації

Есксзаступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова зустрілася з державним секретарем США Майком Помпео, на зустрічі вона, серед іншого, звернула увагу на те, що тема окупації Криму відійшла на другий політичний та інформаційний план.

Про це Джапарова написала у Facebook.

"Відбулась довгоочікувана зустріч із державним секретарем США Майком Помпео... Визнала, що тема Криму відійшла на другий план політичного та відповідно інформаційного порядку денного. У зв’язку з чим, Меджліс кримських татар ініціює такі заходи, як Хода Гідності - 3 травня 2020. Коротко зупинилась на цій ініціативі та її меті на прохання Рефата Чубарова - привернути якомога ширшу увагу світу до того, що саме відбувається в Криму та допомогти міжнародним організаціям виконати свої резолюції", - зазначила Джапарова.

При цьому вона підкреслила, що "США тримають питання Криму на високому рівні політичної уваги".

Джапарова також "від імені тих, хто живе в окупації та чекає на відновлення справедливості", подякувала за Кримську декларацію (документ у формі заяви для преси державного секретаря США Майкла Помпео - ред.), оприлюднену у липні 2018 року. "Документ чітко окреслює американську політику невизнання окупації та агресивні дії РФ", - підкреслила Джапарова.

Вона також зазначає, що на сьогоднішній зустрічі з Помпео в Києві "говорила, звісно, про Крим та наслідки окупації, зокрема у безпековій, гуманітарній та когнітивний сферах".

"Окрему увагу приділила інформаційній війни РФ, мета якої максимально дистанціювати Крим від України та дискредитувати цивілізований світ в очах мешканців окупованих територій. Казала, що на сьогодні чи не єдиним способом захистити людей та особливо політичних в’язнів є публічність", - розповідає Джапарова.

Саме тому, за її словами, важливо мати формалізовану, системну, мультирівневу, щорічну платформу найвищого рівня, яка буде тримати тему Криму у фокусі світової уваги та шукати відповіді на весь спектр складних тем, а також координувати позицію цивілізованих країн.

За великим рахунком, каже вона, це має ініціювати Україна, як держава. "Концепцію запуску подібної платформи (формату) напрацьовували із колегами та намагались реалізувати до 5 роковин окупації до Дня опору Криму російській окупації (26 лютого)", - каже вона.

На зустрічі Джапарова звернулась із проханням підтримки цієї ідеї, а також проведення міжнародної конференції щодо Криму в США, на якій запросити європейські країни приєднатись до Деклараціі Помпео, а також фактично започаткувати вищезгадану платформу.

"Бо наразі національна та світова «клаптикова» політика, яка має несистемний та спорадичний характер, не спроможна до адекватної відповіді на злочини РФ в Криму. В такій реальності ми щороку вимушені ще глибше обурюватись, та це не завжди має бодай якийсь практичний результат", - наголосила Джапарова.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США прибув з візитом до Києва. 31 січня Помпео зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.