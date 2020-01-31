США тиснутимуть на Росію санкціями до повернення Криму — Держдеп

США продовжуватимуть свою санкційну політику щодо Росії до припинення окупації Криму та встановлення миру на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Тwitter написала речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

"Ми й надалі накладатимемо санкції на Росію, поки вона не візьме на себе зобов’язання встановити на Донбасі мир та припинити окупацію Криму. Ми підтримуємо Україну", - зазначила Ортагус.

Вона додала, що "сьогодні ми вшанували життя тих, хто загинув у результаті російської агресії в Україні".

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Майк Помпео сьогодні перебуває з візитом у Києві.

Офіційний Вашингтон у середу запровадив нові санкції проти вісьмох фізичних і однієї юридичної особи, які представляють російську окупаційну владу в Криму, а також супутню бізнес-структуру, зареєстровану в Москві.