"Суд" у Криму залишив за ґратами фігуранта "сімферопольської справи" Сулейманова

В окупованому Криму так званий Київський районний суд подовжив до 15 березня термін тримання під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" (друга Сімферопольська група) Ескендера Сулейманова.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Судове засідання закінчено, термін тримання під вартою подовжено до 15 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Ісляма Веліляєва, захист просив прийняти рішення про домашній арешт Сулейманова.

"Судове засідання проходило в штатному режимі, було закритим. Слідчий вийшов з клопотанням (подовження арешту - ред.). Ми заперечували, просили домашній арешт, так як свою провину не визнаємо ", - повідомив Веліляєв.

Як уточнив адвокат, захист оскаржить ухвалену постанову про подовження арешту щодо Сулейманова в триденний термін.

Як повідомлялося, 27 березня 2019 року в Криму пройшли масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі учасників громадського об'єднання "Кримська солідарність". Усього було затримано 25 осіб, серед яких і Ескендер Сулейманов.