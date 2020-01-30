Денісова звернулася до омбудсмена РФ через стан здоров’я політв’язня Абдулгазієва

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з адвокатами утримуваних в Росії та окупованому Криму кримських татар.

Як повідомила вона у Facebook, за результатами зустрічі омбудсмен закликала російську колегу Тетяну Москалькову забезпечити медичне обстеження та лікування українського політв'язня Тофіка Абдулгазієва.

"Терміново зустрілася з адвокатами кримських татар, незаконно утримуваних на території РФ та тимчасово окупованого Криму - Лілією Гемеджи та Емілем Курбедіновим. На порядку денному головне питання - стан здоров'я українських політв’язнів", - написала вона.

Так, на зустрічі адвокат Тофіка Абдулгазієва Еміль Курбедінов поінформував, що після повернення його підзахисного в ту ж камеру з клопами, блохами та тарганами у Абдулгазієва з’явилося два нових укуси.

"Лілія Гемеджи розповіла про те, що під час розгляду справ "Хізб ут-Тахрір" російські суди забороняють здійснювати будь-яку фіксацію судового процесу за допомогою телефонів чи інших пристроїв, що порушує статтю 6 "Право на справедливий суд" Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - повідомила омбудсмен.

Крім того, зазначила Денісова, під час зустрічі обговорювалися соціально-побутові питання сімей кримських татар, які перебувають у неволі окупаційної влади, для швидкого їх вирішення.

"У невідкладному порядку звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови тримання та провести повне медичне обстеження, за результатами якого надати кваліфіковане лікування громадянину України Тофіку Абдулгазієву", - наголосила Денісова.

Омбудсмен також закликала міжнародну спільноту, представників дипломатичного корпусу та правозахисних організацій брати участь у судових засідань, "щоб не допустити порушення прав громадян України, які незаконно утримуються в місцях несвободи у РФ та на території тимчасово окупованого Криму".