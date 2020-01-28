В ОБСЄ запевняють, що не забули про Крим

В ОБСЄ не забули про Крим і стежать за ситуацією на окупованому півострові.

Про це заявив на конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" у Києві представник робочої групи з підтримки головування Словаччини в ОБСЄ Любомир Копай у відповідь на виступ колишнього політв'язня Едема Бекірова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я з вами не згоден, що ми забули про Крим. Якщо ви мене уважно слухали, я дуже чітко сказав про АР Крим та Севастополь. Є багато країн в ОБСЄ, які мають саме такий підхід, але повторюю: ми про Крим не забули в ОБСЄ, про Крим в ОБСЄ говорять. Однак дипломатія та ОБСЄ - це мистецтво можливого. І я повторюю - (ОБСЄ - ред.) організація консенсусу", - заявив він.

Перед цим колишній політв'язень Едем Бекіров виступив на конференції з промовою та зазначив, що "Крим - це великий ключ для вирішення питання Донбасу".

"Сьогодні, вирішуючи питання Донбасу, ви зовсім забули питання Криму. На всіх останніх зустрічах я спостерігаю, як питання Криму відійшло на другий план. Крим - це не менша проблема, ніж Донбас. В Криму так само зникають люди, так само безпідставно саджають у в'язниці, так само триває депортація мого кримськотатарського народу. Чому ОБСЄ не моніторить стан у Криму?" - заявив Бекіров.

Він наголосив, що нині міжнародні організації йдуть "по шляху програми Путіна".

Своєю чергою ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко взяв слово на конференції та запитав, коли ОБСЄ визнає, що через українсько-російський кордон "кожного тижня в Україну завозяться російські окупаційні війська та військова техніка".

"І коли місія ОБСЄ, яка має мандат на всю територію країни, побуває в Криму і поінформує про результати Постійну раду на якомусь їхньому засіданні?" - звернувся Огризко.

Копай у відповідь ексміністру зазначив, що сам Огризко "прекрасно знає відповідь на ці питання".

"Це станеться, якщо ми змінимо консенсусну систему в ОБСЄ, або коли всі держави-учасниці ОБСЄ погодяться з тим, що ви запропонували", - зазначив представник ОБСЄ.

При цьому Копай нагадав, що в ОБСЄ оперують на рівні консенсусних рішень: "Інколи це добре, а іноді - ні".

Як повідомлялось, 28 січня у Києві проходила міжнародна конференція "ОБСЄ в Україні в 2019 році", присвячена діяльності організації за минулий рік.

Міжнародна конференція пройшла в рамках реалізації проєкту "Аналітична підтримка головування Словаччини в ОБСЄ в 2019 році" за підтримки Міністерства закордонних і європейських справ Словацької Республіки.