Активісти КримSOS відправили "несвяткові подарунки" Путіну

У понеділок активісти громадської організації КримSOS провели в Києві чергову акцію, присвячену порушенню прав людини в окупованому Криму, відправивши "несвяткові подарунки" президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"У понеділок, 27 січня, біля головної будівлі "Укрпошти" у Києві активісти провели акцію під назвою "Несвяткові подарунки 2: звіти для царя про порушення в Криму", - йдеться в повідомленні.

Це вже 43 щомісячна акція, на якій активісти громадської ініціативи КримSOS вимагали від Росії розслідувати порушення прав людини в Криму і справи людей, зниклих на півострові після російської окупації.

За словами координатора громадської організації КримSOS Дениса Савченка, сьогоднішня акція була присвячена темі насильницьких зникнень, які є тільки одним з видів порушення прав людини в Криму.

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Після завершення акції активісти відправили коробку зі звітами, доповідями, книгами та іншими матеріалами і аналітичними дослідженнями, пов'язаними з ситуацією в окупованому Криму, президентові Росії Путіну.

"Саме президент Росії є відповідальним за те, що відбувається на території Криму... Це все йде конкретно від Кремля", - вважає Савченко.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року активісти провели подібну акцію про порушення прав людини в Криму.

За даними КримSOS, з моменту анексії Криму Росією там зникли 43 жителя Криму, 15 - досі вважають зниклими безвісті.

Фото: Krym.org (RFE/RL)