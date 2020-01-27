Посли ЄС погодили нові санкції за російські “вибори” в окупованому Криму – ЗМІ

Посли країн ЄС у понеділок у Брюсселі погодили запровадження нових санкцій проти Росії за проведення восени 2019 року “виборів” в окупованому Криму.

Про це повідомляє РАР з посиланням на свої джерела.

“Посли країн ЄС підтримали пропозицію розширення санкцій, пов’язаних з анексією Криму Росією”, - цитує польське агентство неназваного європейського дипломата.

Зазначається, що нові санкції пов’язані з місцевими виборами, проведеними Росією в окупованому Криму. Йдеться про персональні санкції щодо кількох осіб, які включають заборону в’їзду до ЄС і замороження активів на території Спільноти.

За даними РАР, ідеться про сімох російських чиновників, внесення яких до санкційного списку ініціювала раніше Польща. Санкції проти цих осіб попередньо узгоджено. Проте, на технічному рівні свої застереження щодо запровадження санкцій висловив Кіпр, який пов’язував вирішення цього питання з накладенням санкцій на осіб, які відповідали за бурильні роботи Туреччини у територіальних водах Кіпру.

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“У понеділок вранці Кіпр зняв застереження щодо пропозиції накладення додаткових санкцій у зв’язку з анексією Криму”,- зазначив європейський дипломат.

Повідомляється, що у вівторок міністри з європейських питань країн Євросоюзу мають формально затвердити рішення послів.

На сьогодні санкції щодо заборони на в’їзд до ЄС і замороження активів за анексію Криму і дестабілізацію України стосуються російських політиків та військових, які відповідають за підрив територіальної цілісності України. Замороження активів стосується 44 компанії та організацій.

Персональні санкції введено в дію у березні 2014 року. У вересні 2019 року їх продовжено ще на пів року – до березня 2020 року.