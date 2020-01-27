У Росії призупинили розслідування у справі українських моряків - Полозов

Слідчий Слідчого управління ФСБ 27 січня сповістив захист українських військових моряків про ухвалене процесуальне рішення щодо призупинення попереднього слідства у справі.

Про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов в Twitter.

«Сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про ухвалене процесуальне рішення про призупинення попереднього слідства у справі військових українських моряків», - написав адвокат.

Він додав, що підстави і мотиви винесеного рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства.

Читайте також: InformNapalm навів докази участі десантного корабля РФ в захопленні Криму

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення. У Росії українських моряків звинуватили у нібито незаконному перетині кордону.

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада Росія повернула захоплені українські кораблі.

Останній раз термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків начальник Слідчого управління ФСБ Росії продовжував в кінці листопада на два місяці - до 25 січня.