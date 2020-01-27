Поліція встановила викрадачів французького журналіста у Криму в 2014 році
Про це повідомляє прокуратура АР Крим.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Крыма», у березні 2014 року, під час захоплення військової частини А2760 у м. Сімферополь, перешкоджали законній професійній діяльності оператора французького телеканалу «CANAL+», який здійснював відеозйомку незаконних дій «самооборонівців». Вказані особи застосовували до журналіста фізичну силу та погрожували застосуванням вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з метою остаточного припинення відеозйомки «самооборонівці» незаконно помістили журналіста до транспортного засобу, де утримували проти його волі.
Правоохоронці з’ясували, що один з підозрюваних був командиром так званої роти вказаного незаконного збройного формування, другий - його заступником. У лютому 2014 року, під час захоплення адмінбудівлі Верховної Ради АР Крим, підозрювані керували діями так званої 1-ї роти «Самообороны Крыма». Тоді ж вони нагороджені представниками окупаційної влади медалями «За возвращение Крыма» та «За защиту Крыма».
Підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їхнього місцезнаходження.
Як стало відомо Укрінформу, про підозру у незаконному затриманні оператора французького телеканалу «CANAL+» Давіда Жофрій повідомлено Сергію Турчаненку 1968 р.н. і Станіславу Селіванову 1956 р.н.