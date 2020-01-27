Поліція встановила викрадачів французького журналіста у Криму в 2014 році

Прокуратура та поліція АР Крим повідомили про підозру учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Крыма», які перешкоджали діяльності французького журналіста та незаконно позбавили його волі.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Крыма», у березні 2014 року, під час захоплення військової частини А2760 у м. Сімферополь, перешкоджали законній професійній діяльності оператора французького телеканалу «CANAL+», який здійснював відеозйомку незаконних дій «самооборонівців». Вказані особи застосовували до журналіста фізичну силу та погрожували застосуванням вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з метою остаточного припинення відеозйомки «самооборонівці» незаконно помістили журналіста до транспортного засобу, де утримували проти його волі.

Правоохоронці з’ясували, що один з підозрюваних був командиром так званої роти вказаного незаконного збройного формування, другий - його заступником. У лютому 2014 року, під час захоплення адмінбудівлі Верховної Ради АР Крим, підозрювані керували діями так званої 1-ї роти «Самообороны Крыма». Тоді ж вони нагороджені представниками окупаційної влади медалями «За возвращение Крыма» та «За защиту Крыма».

Підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їхнього місцезнаходження.

Як стало відомо Укрінформу, про підозру у незаконному затриманні оператора французького телеканалу «CANAL+» Давіда Жофрій повідомлено Сергію Турчаненку 1968 р.н. і Станіславу Селіванову 1956 р.н.