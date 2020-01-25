США закликають РФ припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму

США закликають РФ припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму

Укрінформ
Представники США в ОБСЄ закликала Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму.

Про це повідомляється на сторінці представництва в Twitter.

«Крим є і залишається невід'ємною частиною України. США закликають окупаційну владу РФ у Криму припинити зусилля щодо придушення вільного потоку інформації про ситуацію на півострові», – йдеться в повідомленні.

Нагадаэмо, у 2019 році Кримськотатарською ресурсним центром було зареєстровано 86 обшуків, з них 64 — у будинках кримських татар.

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Максимальна кількість обшуків за політично мотивованих справах, в тому числі, "справі Хізб ут-Тахрір", "справі свідків Єгови" і так званим, незаконним збройним формуванням, проходило в березні і червні 2019 року, зазначив Барієв.

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