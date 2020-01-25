США закликають РФ припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму

Представники США в ОБСЄ закликала Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму.

Про це повідомляється на сторінці представництва в Twitter.

#Crimea is & remains an integral part of #Ukraine & US calls on #Russia occupation authorities in Crimea to cease efforts to stifle the free flow of information about the situation in Crimea, & allow citizens of Ukraine to move within their own country. pic.twitter.com/HQ6tqpbI2O — U. S. Mission to OSCE (@usosce) 24 січня 2020 р.

«Крим є і залишається невід'ємною частиною України. США закликають окупаційну владу РФ у Криму припинити зусилля щодо придушення вільного потоку інформації про ситуацію на півострові», – йдеться в повідомленні.

Нагадаэмо, у 2019 році Кримськотатарською ресурсним центром було зареєстровано 86 обшуків, з них 64 — у будинках кримських татар.

Читайте також: Кримському експрокурору оголосили в Україні підозру у держзраді

Максимальна кількість обшуків за політично мотивованих справах, в тому числі, "справі Хізб ут-Тахрір", "справі свідків Єгови" і так званим, незаконним збройним формуванням, проходило в березні і червні 2019 року, зазначив Барієв.