Росія провела в окупованому Криму навчання із застосуванням ракет

В окупованому Криму Росія провела навчання ЧФ з застосування ракетної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

"Малий ракетний корабель" Вишній Волочок" Чорноморського флоту провів тренування з застосування ракетного комплексу "Калібр-НК", - йдеться в повідомленні.

За задумом навчання, пишуть у російському військовому відомстві, екіпаж корабля відбив повітряну атаку умовного противника, застосувавши зенітний артилерійський комплекс АК-630М-2 «Дует», і завдав ракетного удару електронним способом із використанням ракетного комплексу «Калібр-НК».

Як повідомлялося, 9 січня в окупованому Криму Росія проводила спільні навчання Північного і Чорноморського флотів, за чим спостерігав президент РФ Володимир Путін.

Також 22 січня на ЧФ розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК «Панцир-С1» провели навчання з пошуку та знищення повітряної цілі, зокрема безпілотників.