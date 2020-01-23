“Український диверсант" Дудка вперше зателефонував синові з колонії РФ

Засуджений у "справі українських диверсантів" Володимир Дудка вперше зателефонував рідним з російської колонії.

Про це його син Ілля повідомив у Facebook.

"Батько зателефонував !!! Сьогодні, нарешті, після кількох місяців етапу, невідомості і тиші я почув голос батька! У колонії він купив картку ... і, слава богу, тепер є зв'язок з ним", - написав син незаконно засудженого.

Він зазначив, що батько передає привіт рідним, друзям, колишнім політв'язням і всім ув'язненим, хто бореться за свободу. Від роботи в колонії Дудка відмовився, часто відвідує храм.

Політв'язень розповів синові, що в колонії його оглянули лікарі та призначили дієту. "Болі в шлунку і паху не зникають, головні болі тривають, тиск високий, збиває його пігулками, які я передав йому ще у Сімферополі. До всього цього додався ще висип по тілу і значна втрата ваги", - зазначив син Дудка.

Втім, за його словами, батько зберігає міцність духу і надію.

"Так, він ще сподівається на обмін, особливо після вересневого обміну політв'язнів. Вірю, що його життєвих сил вистачить, щоб дожити до звільнення. Вірю, що скоро обійму свого батька. А поки будемо продовжувати працювати з адвокатами, готуємося подавати касаційну скаргу", - зазначив син політв'язня.

Як повідомляв Укрінформ, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі, їх безпідставно звинуватили у підготовці диверсії організованою групою та зберіганні зброї.

У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Восени обох етапом доставили до Москви. Верховний суд РФ залишив їм без змін вироки.

Штибліков вже відбуває свій термін - п'ять років ув'язнення - у колонії в Омській області РФ.

Як заявляла Кримська правозахисна група, так звана «справа українських диверсантів» є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. У цій справі використовувалися неприпустимі докази, а затримані позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав та свобод і є політичними в'язнями.