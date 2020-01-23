Влада проведе консультації з Меджлісом щодо фінансування проєктів — Бородянський

Підтримка кримськотатарського народу як корінного народу України є для держави одним з найважливіших пріоритетів, зокрема це стосується розвитку та підтримки кримськотатарського телевізійного мовлення.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський написав у своєму Тelegram-каналі.

“Зазначимо, що поточний обсяг державної підтримки для кримськотатарського телевізійного мовлення, передбачений державним бюджетом на 2020 рік, становить 50 мільйонів гривень. Ми розпочинаємо консультації з народним депутатом України, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу кримськотатарського народу стосовно пріоритетних напрямів надання державної фінансової підтримки”, - зазначив міністр.

За його словами, у рамках Українського культурного фонду планується запуск програми, що буде спрямована на підтримку та розвиток кримськотатарської культури. Також опрацьовується питання запуску онлайн-платформи для вивчення кримськотатарської мови.

Окрім того, запевнив урядовець, незмінною залишається підтримка з боку Міністерства культури, молоді та спорту діяльності Державного підприємства «Кримський дім».