Зеленського просять встановити 26 лютого Днем кримського спротиву російській окупації

Зеленського просять встановити 26 лютого Днем кримського спротиву російській окупації

Укрінформ
Група народних депутатів звернулася до Президента Володимира Зеленському щодо встановлення 26 лютого Дня кримського спротиву російської окупації.

Про це народний депутат Ахтем Чийгоз повідомив у Facebook.

“Разом з Рустемом Умеровим та іншими народними депутатами звернулися до Президента щодо офіційного проголошення і відзначення на державному рівні Дня кримського спротиву російській окупації”, - написав Чийгоз.

За його словами, 26 лютого 2014 року - це важливий день в історії України та Криму.

“Саме дії кримських татар та інших громадян України, що виступили проти незаконної окупації і зараз продовжують боротьбу проти агресора, стали підставою для жорстоких репресій, терору з боку російського окупаційного режиму. Належне відзначення цього дня важливе для всіх громадян України - як на материковій її частині, так і в Криму”, - зазначив парламентарій.

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За його словами, належне відзначення цього дня важливе для всіх громадян України, адже це - підтримка уваги міжнародної спільноти до незаконної окупації і консолідація українського суспільства в боротьбі за звільнення Криму.

Як відомо, 26 лютого 2014 року, напередодні захоплення російськими військовими адміністративних будівель Криму, перед Верховною Радою АРК відбувся масштабний мітинг прибічників територіальної цілісності України.

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