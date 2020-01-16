Чубаров: Наполягаємо, щоб наступний обмін був за формулою "всіх на всіх"

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наполягає на тому, щоб наступний обмін утримуваними особами з Росією включав усіх політв'язнів із Криму, звільнення відбувалося за принципом "всіх на всіх".

Про це політик заявив в ефірі телеканалу ATR.

"Для нас дуже важливо, щоб українська держава демонструвала, що це наші громадяни, що (Крим) це наша територія. Виключення з переговорів Криму, навпаки, посилювало позиції Російської Федерації і давало їм моральне право в інших країнах казати: "Бачите, українці за замовчуванням визнають (анексію Криму)", - цитує ATR Чубарова.

Як підкреслив глава Меджлісу, на даний час він взаємодіє з людьми, які займаються підготовкою наступного етапу взаємного звільнення осіб.

"Зараз у нас повна взаємодія з тими людьми, які займаються підготовкою, принаймні ведуть переговори щодо наступного етапу, і вже кілька днів ми розглядаємо всіх політв'язнів — і тих, хто на території РФ був заарештований під різними приводами, намагаємося давати різні аналізи. Я не знаю, коли відбудеться цей обмін, ми наполягаємо, щоб це був обмін "всіх на всіх". Як у результаті буде — це покаже наша робота", — зазначив Чубаров.

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Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся масштабний обмін утримуваними особами, у межах якого на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО повернулися 76 українців.