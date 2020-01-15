Із сімферопольського СІЗО етапували трьох кримських татар

В окупованому Криму трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" (красногвардійська група) Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова етапували з сімферопольського СІЗО.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на активіста Сервера Каймаканова.

"Я спробував сьогодні зробити передачі Рустему Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову і Ескендеру Абдулганієву, але у мене їх не прийняли, аргументуючи це тим, що в ФКУ Слідчий ізолятор №1 УФСВП Росії по Республіці Крим і м. Севастополю таких на сьогоднішній день немає. Вибули. Куди точно - мені невідомо", - повідомив Каймаканов.

Читайте також: Україна закликає турецьку LC WAIKIKI зупинити діяльність у Криму

Як повідомлялося, у лютому 2019 року в селищі Октябрське Красногвардійського району в будинках кримських татар пройшли обшуки. Відразу після затримання до Управління ФСБ у Сімферополі були доставлені Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов. Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними у тероризмі їх помістили до психіатричної лікарні.