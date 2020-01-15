Із сімферопольського СІЗО етапували трьох кримських татар
Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на активіста Сервера Каймаканова.
"Я спробував сьогодні зробити передачі Рустему Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову і Ескендеру Абдулганієву, але у мене їх не прийняли, аргументуючи це тим, що в ФКУ Слідчий ізолятор №1 УФСВП Росії по Республіці Крим і м. Севастополю таких на сьогоднішній день немає. Вибули. Куди точно - мені невідомо", - повідомив Каймаканов.
Як повідомлялося, у лютому 2019 року в селищі Октябрське Красногвардійського району в будинках кримських татар пройшли обшуки. Відразу після затримання до Управління ФСБ у Сімферополі були доставлені Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов. Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними у тероризмі їх помістили до психіатричної лікарні.