У Петербурзі помер автор книги про кримських татар Возгрін

У ніч на 10 січня в Санкт-Петербурзі помер професор Валерій Возгрін, автор книги "Історична доля кримських татар" і чотиритомника "Історія кримських татар: Нариси етнічної історії корінного народу Криму", делегат Курултаю кримськотатарського народу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Cумна звістка з Санкт-Петербурга: на 81 році життя помер Валерій Євгенійович Возгрін”, - повідомив Чубаров.

Валерій Євгенович Возгрін народився в 1939 р. в Сімферополі, в 1957 р. закінчив Євпаторійську мореходну школу, після чого до 1962 р. працював на судах далекого плавання Чорноморського державного морського пароплавства.

У 1967 р. закінчив історичний факультет Ленінградського державного університету. З 1970-го - провідний науковий співробітник Ленінградського відділення Інституту історії АН СРСР. Доктор історичних наук, професор. У 1991 році обраний членом Королівської Датської Академії наук.

З 1998 - директор Науково-дослідного центру "Меншиківський інститут". З 2006 року - доцент, потім професор кафедри історії Нового і новітнього часу Санкт-Петербурзького державного університету. Був делегатом Курултаю кримськотатарського народу в 1991-1996 роках.

Вихід книги Возгріна "Історична доля кримських татар" в 1992 році припав на період масового повернення депортованого народу до Криму.

За словами самого Возгріна, це була перша на території колишнього СРСР книга, в якій на широкому історичному тлі простежена доля кримських татар з найдавніших часів до 1917 року.