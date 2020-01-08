У Криму заарештували за звинуваченням у "держзраді" жительку Севастополя
Про це повідомляє Кримська правозахисна група.
"Кримська правозахисна група з'ясувала, що затримана в листопаді 2019 року працівниками ФСБ за підозрою "в державній зраді" жінка - це 64-річна жителька Севастополя Галина Долгопола, яка народилася в Бахчисараї", - йдеться в повідомленні.
За даними КПГ, що посилається на прес-службу ФСБ РФ, жінка, нібито була завербована українськими спецслужбами й за завданням Головного управління розвідки "цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру".
27 листопада 2019 року "Ленінський районний суд" Севастополя стосовно Галини Долгополої обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці - до 26 січня 2020 року.
Жінці інкримінують ст. 275 КК РФ, яка передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.