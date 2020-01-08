Анкара порушить питання деокупації Криму — Пристайко

Турецька сторона порушить питання щодо деокупації Криму під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після телефонної розмови з міністром закордонних справ Туреччини Мевлутом Чавушоглу.

"Мій (турецький — ред.) колега також наголосив, що Туреччина порушить питання деокупації Криму та звільнення українських громадян, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих територіях під час сьогоднішнього візиту Путіна", - написав Пристайко.

Зазначається, що сьогодні президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Росії Володимир Путін візьмуть участь у церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік" в обхід України дном Чорного моря.