"Кримська солідарність" привітала політв'язня Бєлялова з днем ​​народження

Фігуранту бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Мемету Бєлялову виповнюється 31 рік.

Громадська організація "Крымская солидарность" привітала його і побажала якомога скорішої зустрічі зі своєю родиною.

"Жителю Бахчисарая політв'язню Мемету Бєлялову сьогодні виповнюється 31 рік. Наш енергійний, цілеспрямований, комунікабельний співвітчизник з 11 жовтня 2017 року необгрунтовано перебуває в неволі, позбавлений родини, суспільства і народу", - йдеться в повідомленні.

За словами активістів, їх соратник не має нічого спільного з тероризмом.

"Мемет Бєлялов на одному з останніх засідань у Ростові-на-Дону сказав: "Мусульмани не мають нічого спільного з тероризмом". І це думка не тільки його - це думка всіх політв'язнів, наших одновірців, це думка всього нашого народу", - наголошує "Крымская солидарность".

Бєлялову побажали скоріше зустрітися зі своїми батьками, дружиною і маленьким сином Алі.

Як повідомлялося, 15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір".

Російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова в жовтні 2017 року. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Пізніше до цієї справи приєднали і заарештованих у Криму в травні 2018 року координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова.