Епіфаній просить ТКГ розібратися з утисками церкви у Криму

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній просить, щоб питання утисків української церкви в анексованому Криму було розглянуто на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про це він сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв'ю»​.

«Ми навіть зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання порушили під час переговорів Тристоронньої групи», – сказав Епіфаній.

Він також зазначив, що в ПЦУ раніше зверталися до Президента України Володимира Зеленського, щоб він відреагував на утиски прав вірян у Криму.

«Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання порушив... Президент навіть записав це питання. Також і інші представники церков і релігійних організацій відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і мусульмани. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі. Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу», – наголосив Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, у Сімферополі пограбували приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги.

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 19 листопада закликав уряд ухвалити рішення щодо вирішення питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.

Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

Фото: ПЦУ