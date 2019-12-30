У ФСБ заявили про затримання двох українців на адмінмежі з Кримом
Укрінформ
У ФСБ Росії заявили про затримання двох українців, яких звинувачують у спробі залишити Крим в обхід російських пунктів пропуску.
Про це повідомляє Радіо "Свобода".
Як зазначає ЗМІ, російські силовики затримали чоловіків у темний час доби.
Повідомляється, що «українці мають кримінальне минуле» і на території анексованого Криму «перебивалися випадковими заробітками».
У ФСБ не називають імен затриманих чоловіків. Їх публічних коментарів немає.
У Держприкордонслужбі України не раз заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».