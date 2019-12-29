Канада засуджує запуск залізничного сполучення Росії з окупованим Кримом

Канада засуджує відкриття залізничного руху “Керченським мостом” між окупованим Кримом та Росією.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у Твіттер.

“Канада засуджує нещодавні кроки Росії із насильницької інтеграції Криму до Росії шляхом відкриття залізничного сполучення Керченським мостом”, - заявили у МЗС.

У відомстві додали, що Канада “продовжує підтримувати позицію України щодо порушень Росією її суверенітету й територіальної цілісності”. “Крим це - Україна” - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня президент Росії Володимир Путін відкрив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. Представництво Президента України в Криму у зв'язку з цим наголосило на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадало, що будь-який в’їзд чи виїзд до/з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.