В Україні відкрили справу через затримання Кашука в окупованому Криму
Про це повідомляє прокуратура АРК.
"Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання та позбавлення волі окупаційними «правоохоронцями» громадянина України, мешканця АР Крим за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що провадження відкрито за заявою сестри потерпілого.
Слідство встановило, що силовики на окупованому півострові «затримали» кримчанина за підозрою в незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин і боєприпасів (частини 2 статті 222 і 222.1 Кримінального кодексу РФ). Пізніше «судді» незаконно створеного Київського районного суду Сімферополя обрали затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється ГУНП в АР Крим.
Як повідомлялося, ФСБ в окупованому Криму 17 грудня затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за обвинуваченням у виготовленні вибухових речовин.
Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий. Наступного дня у нього вдома провели обшук, вилучивши техніку й електронні носії.
20 грудня "суд" заарештував Кашука на два місяці.
МЗС України висловило протест Росії у зв'язку із затриманням в окупованому Криму Дениса Кашука.