В Україні відкрили справу через затримання Кашука в окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання в окупованому Криму громадянина України Дениса Кашука.

Про це повідомляє прокуратура АРК.

"Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання та позбавлення волі окупаційними «правоохоронцями» громадянина України, мешканця АР Крим за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що провадження відкрито за заявою сестри потерпілого.

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Слідство встановило, що силовики на окупованому півострові «затримали» кримчанина за підозрою в незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин і боєприпасів (частини 2 статті 222 і 222.1 Кримінального кодексу РФ). Пізніше «судді» незаконно створеного Київського районного суду Сімферополя обрали затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП в АР Крим.

Як повідомлялося, ФСБ в окупованому Криму 17 грудня затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за обвинуваченням у виготовленні вибухових речовин.

Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий. Наступного дня у нього вдома провели обшук, вилучивши техніку й електронні носії.

20 грудня "суд" заарештував Кашука на два місяці.

МЗС України висловило протест Росії у зв'язку із затриманням в окупованому Криму Дениса Кашука.