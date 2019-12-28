ФСБшники намагалися без повістки забрати кримського татарина на "розмову"

В окупованому Криму в смт. Приморський під Феодосією співробітники ФСБ прийшли додому до кримських татар і намагалися без повістки забрати господаря на "розмову". Коли це не вдалося, пригрозили повернутися з поліцією.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"У Кримську солідарність надійшов телефонний дзвінок від дитячої письменниці Лілі Османової. Вона повідомила про те, що за місцем їх проживання (смт Приморський) прийшли співробітники ФСБ і хочуть відвести її чоловіка на "неофіційну розмову", - йдеться в повідомленні.

За словами Османової, до їхнього будинку під'їхали два співробітники ФСБ і запропонували її чоловікові проїхати з ними для "опитування". Чоловік запропонував поставити запитання на місці, але співробітники ФСБ відмовилися їх озвучувати. При цьому капітан ФСБ Морозов мотивував необхідність "неофіційної розмови" Федеральним законом "Про оперативно-розшукову діяльність" від 12.08.1995 № 144-ФЗ.

Жінка попросила співробітників ФСБ надати повістку для проходження з ними на "розмову" або "опитування", на що вони відповіли, що для цього повістки не потрібно.

Сім'я зателефонувала юристу Лілі Гемеджи, і адвокат проконсультувала їх, зокрема, зачитала по гучному зв'язку закон, згідно з яким для добровільного опитування необхідна згода опитуваних.

Співробітники ФСБ змушені були піти, але пообіцяли повернутися "через годину з поліцією".