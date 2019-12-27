Російський суд продовжив на пів року арешт трьом кримським татарам

У п'ятницю Південний окружний військовий суд міста Ростов-на-Дону продовжив на півроку тримання під вартою трьом фігурантам красногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це в Facebook повідомляє "Крымская солидарность".

"Сьогодні, 27 грудня 2019 року, відбулося судове засідання для продовження запобіжного заходу щодо Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва... Продовжили на півроку, до 13 червня", - йдеться в повідомленні.

Адвокати Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв, Рустем Кямілев брали участь у засіданні з відеоконференцзв'язку з СІЗО-1 міста Сімферополь. Справу розглядав ростовський суд під головуванням Романа Пліска.

Як повідомляв Укрінформ, Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили до психіатричної лікарні.