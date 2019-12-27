На адмінкордоні з Кримом ФСБ затримала активіста
Про це повідомляє Кримська солідарність.
"На КПП "Каланчак" російськими прикордонними службами вдруге за сьогоднішній день затриманий активіст, який мешкає в Старому Криму, Абдурахман (Володимир) Ульчицький. Він є зятем активіста Зеккія Куламетова", - йдеться у повідомленні.
Уперше Ульчицький був затриманий на додаткову перевірку близько 11 години під час переходу кордону у напрямку з Криму. Його відвели в приміщення, забрали телефон і протягом двох годин "ставили питання щодо списку контактів і листувань у ньому".
Весь цей час його чекали родичі, серед яких були його дружина, а також родина її брата з чотирма дітьми.
Після того, як Ульчицького відпустили, він благополучно супроводжував родичів, але на зворотному шляху, при повторному переході КПП, контрольованого окупаційною владою, знову був затриманий "співробітниками в формі з шевронами ФСБ".
Досі причини затримання Ульчицького невідомі.