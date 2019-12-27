На адмінкордоні з Кримом ФСБ затримала активіста

27 грудня на адміністративному кордоні з окупованим Кримом на КПП "Каланчак" вдруге за день затримали активіста Абдурахмана (Володимира) Ульчицького.

Про це повідомляє Кримська солідарність.

"На КПП "Каланчак" російськими прикордонними службами вдруге за сьогоднішній день затриманий активіст, який мешкає в Старому Криму, Абдурахман (Володимир) Ульчицький. Він є зятем активіста Зеккія Куламетова", - йдеться у повідомленні.

Уперше Ульчицький був затриманий на додаткову перевірку близько 11 години під час переходу кордону у напрямку з Криму. Його відвели в приміщення, забрали телефон і протягом двох годин "ставили питання щодо списку контактів і листувань у ньому".

Весь цей час його чекали родичі, серед яких були його дружина, а також родина її брата з чотирма дітьми.

Після того, як Ульчицького відпустили, він благополучно супроводжував родичів, але на зворотному шляху, при повторному переході КПП, контрольованого окупаційною владою, знову був затриманий "співробітниками в формі з шевронами ФСБ".

Досі причини затримання Ульчицького невідомі.