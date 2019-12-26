У фігуранта “сімферопольської справи” стався серцевий напад — адвокат готує повторний запит

Захист направить повторне звернення про надання медичної допомоги фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Шабану Умерову, у якого був серцевий напад в СІЗО.

Про це з посиланням на адвоката Назима Шейхмамбетова повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Після нападу, який був у Умерова, відразу за кілька днів після того, як я подав заяву, його оглянув лікар. Поміряли тиск, зробили кардіограму. І лікар повідомив, що, на його думку, проблем з серцем у мого підзахисного немає. Але Шабан Умеров повідомив, що він відчуває періодичний біль у ділянці серця", - розповів Шейхмамбетов.

За його словами, він відвідав у СІЗО свого підзахисного і дізнався, що, крім проблем з серцем, у нього загострився біль у спині, у зв'язку з чим адвокат має намір направити повторне звернення про необхідність надання медичної допомоги Шабану Умерову.

"Захист найближчим часом скерує відповідне звернення у зв'язку з хворобою серця і у зв'язку зі сколіозом для того, щоб в умовах слідчого ізолятора йому була надана відповідна допомога. Крім того, можу сказати, що Умеров схуд. Виглядає втомленим, але при цьому він проявляє стійкість і намір захищати себе і доводити суду свою невинність в інкримінованому йому злочині", - зазначив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких є активістами "Кримської солідарності". Загалом було затримано і заарештовано 24 особи.

Шабан Умеров перебуває під вартою з 27 березня 2019 року. Займався передачами для кримських татар, які утримуються в СІЗО. Має трьох дітей. Обвинувачується за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації).

14 грудня стало відомо, що у кримськотатарського активіста, фігуранта другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Шабана Умерова стався серцевий напад в СІЗО.