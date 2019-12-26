Украерорух втратив 19 мільярдів унаслідок окупації Криму та частини Донбасу

Украерорух втратив 19 мільярдів унаслідок окупації Криму та частини Донбасу

Укрінформ
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) внаслідок тимчасової окупації Криму та частини Донбасу отримало значні фінансові і операційні втрати, які оцінються в 19 мільярдів гривень.

Про це розповів в інтерв'ю НВ Бізнес в. о. директора Украероруху Андрій Ярмак.

"Якщо в 2013 році загальний обсяг склав 530 тис. польотів, то в 2018 році — лише близько 300 тисяч. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже в 3 рази. Наші спільні недоотримані доходи за весь період з 2014 року оцінюються приблизно 19 млрд грн", - сказав Ярмак.

Він пояснив, що у 2013 році найбільша частина польотів була транзитною — 65%, і переважно це були польоти в Сімферопольському FIR-e (район польотної інформації) з Європи в країни Південно-Східної Азії.

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«Після того, як сталася тимчасова окупація Криму, в березні 2014 року Державіаслужба прийняла рішення закрити повітряний простір над півостровом. Тому транзитні потоки пішли на південь, до берегів Туреччини», — розповів Ярмак.

Він додав, що наразі транзитні потоки становлять понад 40% від загальної кількості обслугованих підприємством рейсів авіакомпаній. Це переважно транзит із півдня на північ і навпаки.

За його словами, в Украерорусі працюють над збільшенням транзиту, зокрема, розробили процедури використання повітряного простору в районі Чорного моря і відкрили 4 траси над Чорним морем, які активно використовуються.

Ярмак зауважив, що по цих трасах проходить близько 70 рейсів на добу, і ними користуються МАУ, Georgian Airways, Air Arabia, Windrose, SkyUp Airlines, Air Moldova, Travel Service Airlines (Чехія) та інші авіакомпанії.

На його думку, глобальне відновлення транзитного потенціалу України — це радше політичне питання.

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