Адвокати оскаржать в ЄСПЛ та ООН вирок у справі "Хізб ут-Тахрір"

Адвокати фігурантів першої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір" мають намір звертатися в міжнародні інстанції зі скаргами.

Про це в коментарі Крим.Реалії розповіла адвокат Ліля Гемеджі.

"Сторона захисту виклала свої аргументи, чому вона вважає вирок Північно-Кавказького військового окружного суду Ростова-на-Дону незаконним. Всім нашим підзахисним була знижена міра покарання на півроку, що сторона захисту не розцінює як значне досягнення. Після отримання вироку на руки, адвокати будуть подавати скаргу в Європейський суд з прав людини", – розповіла Гемеджі.

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Вона уточнила, що, можливо, скарги будуть подавати і в комітети ООН, де "ми будемо продовжувати доводити невинність своїх підзахисних і порушення ряду статей Європейської конвенції".

Захисниця уточнила, що можливий обмін утримуваними вирішить питання "політичних переслідувань тільки тимчасово, але не вирішить проблему глобально".

"Якщо розглядати обмін як можливе розв'язання даної проблеми, то для родичів політв’язнів – це було б великою підмогою, коли сім’ї могли б возз’єднатися. Але обмін, на превеликий жаль, не вирішує глобально всієї проблеми. І після того, як звільнять одних, можливе кримінальне переслідування інших активістів", – зазначила Гемеджі.

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Раніше повідомлялося, що Верховний суд РФ, який розглянув апеляційну скаргу на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду м. Ростов-на-Дону фігурантам сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір", залишив чинним вирок, лише на півроку зменшивши терміни кожному з них.

Зокрема, Абдуллаєв Теймур засуджений до 16 років 6 місяців і 1 року 4 місяців адміністративного нагляду, Абдуллаєв Узеїр - до 12 років 6 місяців, Ісмаїлов Рустем - до 13 років 6 місяців, Джемаденов Еміль - до 11 років 6 місяців, Саледінов Айдер - до 11 років 6 місяців виправної колонії суворого режиму.