Кабмін спрощує перетин адмінмежі з окупованим Кримом для дітей 14-16 років
Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram за результатами засідання уряду.
"Спрощуємо перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ: за наявності паспорта України (ID-картки) або закордонного паспорта громадянина України; за наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти)", - написав Гончарук.
Він наголосив, що відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть освіту в Україні.
Крім того, Гончарук зауважив, що у разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.