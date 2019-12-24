Кабмін спрощує перетин адмінмежі з окупованим Кримом для дітей 14-16 років

Кабінет міністрів спрощує перетин межі Херсонщини з окупованим Кримом для дітей від 14 до 16 років, які навчаються на території материкової України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram за результатами засідання уряду.

"Спрощуємо перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ: за наявності паспорта України (ID-картки) або закордонного паспорта громадянина України; за наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти)", - написав Гончарук.

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Він наголосив, що відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть освіту в Україні.

Крім того, Гончарук зауважив, що у разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.