Блогер Гайворонський сподівається, що розголос у ЗМІ врятує його від розправи в "ДНР"

Ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський перебуває у російській "в'язниці для іноземців" у Краснодарському краї і побоюється, що його вивезуть в "ДНР".

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на самого Гайворонського.

"Перебуваю в тюрмі для іноземців у Краснодарському краї. Що далі, поки не знаю. У Криму погрожували вивезти в "ДНР" для розправи. Але знаючи наскільки хворі на голову чиновники і силовики в Росії, - це реальна загроза", - наголосив Гайворонський.

Журналіст сподівається, що розголос у ЗМІ і зусилля МЗС України врятують його від відправки в "ДНР".

"Консул зі мною зв'язався, обіцяє допомогти", - повідомив Гайворонський.

"Суд" в окупованому Криму 20 грудня постановив депортувати ялтинського блогера і журналіста Євгена Гайворонського "з території Росії". Адвокат Олексій Ладін припустив, що оскільки Гайворонський зареєстрований на Донбасі, його можуть депортувати в "ДНР".

Раніше, в листопаді 2019 року, "суд" у Криму оштрафував Гайворонського на 30 тисяч рублів (понад 11 300 грн) за допис, який журналіст, за версією поліції, опублікував у себе на сторінці в Facebook, де "в непристойній формі, з використанням ненормативної лексики "дав оцінку президенту РФ Володимиру Путіну.

26 березня 2019 року підконтрольний Росії "мировий суд" в Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за адміністративне правопорушення - вживання наркотичних речовин без призначення лікаря. Крім того, його зобов'язали пройти лікування від наркотичної залежності. Блогер назвав звинувачення у вживанні наркотиків "маячнею".