У Криму заочно арештували “підривника” ЛЕП

Так званий Верховний суд в окупованому Криму залишив чинним рішення про заочний арешт або екстрадицію кримського татарина Енвера Кутія, звинуваченого Росією в "організації незаконного збройного формування".

Про це повідомляє сайт Кримський процес.

"Верховний суд Криму залишив чинним рішення першої інстанції про взяття під варту під час затримання на території РФ або екстрадицію Енвера Кутія, який звинувачується в організації російськими правоохоронними органами за ст. 208 "Організація незаконного збройного формування або участь у ньому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при затриманні на території Росії або екстрадиції Енвер Кутія буде поміщений під варту терміном на два місяці.

Звинувачення долучило до матеріалів справи постанову про оголошення кримського татарина у міжнародний розшук.

Адвокат за призначенням заперечував проти обрання даного запобіжного заходу на тій підставі, що слідство не надало доказів наявності в обвинуваченого російського громадянства. При цьому, за словами захисту, суб'єктом злочину за даною кримінальною статтею є громадяни РФ.

За даними правозахисного сайту, під час засідання не оголошувалися обставини, на підставі яких Енвер Кутія звинувачується у злочині за частиною 2 статті 208 КК РФ. Однак у російських ЗМІ його називають безпосереднім виконавцем підриву ЛЕП у Херсонській області 2015 року, що призвело до енергетичної блокади Криму.