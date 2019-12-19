МЗС вітає ухвалення нової "кримської" резолюції Генасамблеї ООН

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення на 74-й сесії Генеральної Асамблеї оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна".

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

"Ми вдячні партнерам за рішучу підтримку української ініціативи і подальшої консолідації політики невизнання анексії Кримського півострова. Прийнятий ГА ООН документ – це черговий вияв наполегливості міжнародної спільноти у питанні захисту основоположних свобод та прав людини, принципів та норм міжнародного права", - зазначили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що в резолюції Генеральна Асамблея ООН безпосередньо посилається на термін "агресія" стосовно протиправних дій РФ у Криму, наголошуючи, що набуття території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним, та вимагаючи негайного повернення тимчасово окупованих територій.

Окрім того, Асамблея також зафіксувала цілеспрямовану політику Росії зі зміни демографічної ситуації в Криму, що включає як переселення власного населення на територію незаконно окупованого півострова, так і використання репресивного законодавства як політичного інструменту для залякування, переслідування та витискування з Криму незгодних.

"Такі дії прямо заборонені міжнародним гуманітарним правом, зокрема IV Женевською конвенцією, Додатковим протоколом І до неї, а також тягнуть за собою відповідальність відповідно до норм Статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року", - наголошується в заяві.

У МЗС також привітали перепідтвердження Генеральною Асамблеєю заклику звільнити Еміра-Усеїна Куку, так само як і інших українських громадян, які незаконно утримуються Російською Федерацією, і закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, включаючи СММ ОБСЄ, і неурядових правозахисних організацій до тимчасово окупованого півострова.