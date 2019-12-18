НСЖУ закликає Зеленського включити кримських журналістів до списку обміну “всіх на всіх”

Кримськотатарські журналісти та журналіст Микола Семена, які переслідуються владою РФ в анексованому Криму, мають бути включені до списку так званого обміну "всіх на всіх".

Про це йдеться у заявах, ухвалених 18 грудня на засіданні Секретаріату Національної спілки журналістів України, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

"Національна спілка журналістів України звертається до уряду України та особисто Президента України Володимира Зеленського із закликом включити українського журналіста, кримчанина Миколу Семену до списку осіб, що утримуються на окупованих територіях (так званий обмін "всіх на всіх"), та сприяти його поверненню на материкову частину України в найближчий час", - йдеться в заяві на підтримку Семени.

У НСЖУ нагадали, що рішенням російського суду у 2017 році журналіст був засуджений до двох з половиною років ув’язнення умовно з випробувальним терміном на три роки та забороною займатися публічною діяльністю на два роки.

"Закликаємо владу України та особисто Президента України Володимира Зеленського використати всі важелі впливу для визволення незаконно утримуваних та ув’язнених журналістів і блогерів, яких утримує Росія, включити Нарімана Мемедемінова, Сервера Мустафаєва, Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова та Рустема Шейхалієва до списку для взаємного звільнення осіб, що утримують на окупованих територіях (так званого обміну "всіх на всіх"), та сприяти їх звільненню в найближчим часом", - зазначається в заяві з приводу переслідування кримськотатарських громадянських журналістів.

В НСЖУ підкреслили, що вважають Мемедемінова, Мустафаєва, Бекірова, Аріфмеметова та Шейхалієва громадянськими журналістами, які здійснювали діяльність з інформування суспільства, та закликали інші журналістські організації визнати їх колегами, що постраждали за професійну діяльність.

Системний тиск на кримськотатарських громадянських журналістів неодноразово засуджували міжнародні інституції, в тому числі - Міжнародна федерація журналістів, Європейська федерація журналістів, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ та Моніторингова місія ООН з прав людини, наголосили в НСЖУ.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках нормандського саміту 9 грудня в Парижі сторони домовились про обмін утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 31 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов і Рустем Шейхалієв були затримані в березні цього року. Слідство ФСБ звинувачує їх в участі у забороненій у Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова затримали в березні 2018 року. Його звинуватили в публічних закликах до терористичної діяльності. Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня призначив йому покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.