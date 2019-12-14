Росія провела "повітряний бій" над окупованим Кримом

Екіпажі російських літаків Су-27СМ і Су-30м2 під час льотно-тактичних навчань провели повітряний бій в небі над окупованим Кримом.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію пресслужби Чорноморського флоту Росії.

«За задумом навчань, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2 підняли по тривозі і направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. Під час повітряного бою і умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушники повітряного кордону були знищені», – йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, всього у навчаннях взяли участь близько десяти російських військових літаків.

Як повідомлялося, після анексії Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.