Окупанти у Криму зірвали конференцію до Дня прав людини

В окупованому Криму влада не дала провести кримським татарам конференцію, приурочену до міжнародного Дня прав людини.

Про це повідомляє газета "Авдет".

"В Акмесджиті (Сімферополі) була зірвана конференція, присвячена Дню захисту прав людини. Після того, як учасники конференції дізналися про тиск, який чиниться на адміністрацію закладу, де вони зібралися, вони вирішили припинити захід", - йдеться в повідомленні.

За словами координатора "Кримської контактної групи з прав людини" Абдурешита Джепарова, ситуація є показовою і відображає проблему порушення прав людини на окупованому півострові.

Слова правозахисника підтвердила юрист і адвокат політв'язнів Еміне Авамілєва.

«Це сьогоднішні реалії у Криму. Підлим чином впливають не на учасників, а на власників залу», - заявила Авамілева.

В ході конференції планувалося обговорити такі питання, як політика витіснення з Криму корінного народу півострова, тенденції щодо обмеження свободи слова у Криму, проблеми в галузі освіти на рідних мовах, питання збереження культурної спадщини народів Криму, а також необхідність підтримки дітей, батьки яких зазнали політичних переслідувань.

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Як повідомляє "Авдет", за два дні до цього, 8 грудня, аналогічним чином у Криму було зірвано форум, присвячений проблемам освіти кримськотатарською мовою.

День прав людини відзначається у світі 10 грудня. У цей день 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, в якій було проголошено невід'ємні права, притаманні кожній людині.

Фото: avdet.org