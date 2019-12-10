Посольство США у День прав людини закликає РФ негайно звільнити кримських в'язнів

Посольство США в Україні закликало Росію негайно звільнити несправедливо затриманих кримських татар та інших українських громадян.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook з нагоди Дня прав людини

" У День прав людини ми закликаємо Росію негайно звільнити кримських татар та інших українських в'язнів, яких вона несправедливо затримала", - зазначили у Посольстві.

Як повідомлялося, наразі у рамках політичного і релігійного переслідування на окупованому півострові позбавлені волі 86 осіб, понад 60 з яких – кримські татари.

10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини, що проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості - рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші.

У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії тощо.