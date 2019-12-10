"Дочка" Lufthansa працює у Криму в обхід санкцій - ЗМІ
Крім того, серед засновників кейтерінгової компанії "Аеромар", що обслуговує пасажирів "Аерофлоту", "дочки" німецької компанії Lufthansa.
Про це йдеться в розслідуванні видання Настоящее время.
"Контрольним пакетом акцій "Аеромара" – 51% – володіє сам "Аерофлот". Решта 49% через дочірні британські та німецькі фірми належать німецькому авіаперевізнику Deutsche Lufthansa AG", - йдеться в розслідуванні.
Журналісти видання пишуть, що, незважаючи на заборону літати до Криму, "Аерофлот" тільки з Москви здійснює на півострів шість регулярних рейсів за день.
Філія «Аеромару» в Сімферополі також фігурує на офіційному сайті держзакупівель у Російській Федерації.
Видання нагадує, що санкції Євросоюзу напряму забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектор на території анексованого Криму. Офіційно встановити факт порушення санкцій може Європейський суд за зверненням органів, відповідальних за санкційний контроль у конкретній країні ЄС. "Настоящее Время" відправило запит до відповідного департаменту Міністерства закордонних справ Німеччини ще на початку квітня 2018-го, але відповіді на момент публікації так і не отримало.
У головному офісі німецької Lufthansa Group, отримавши запит "Настоящего Времени", пообіцяли, що підготують відповідь максимально швидко, але за два тижні надіслали відмову.
Відповісти на офіційний запит "Настоящего Времени" ще з середини березня обіцяють і в самому "Аеромарі", але поки що відповідь так і не отримали.
Літати над Кримом Державіаслужба України заборонила ще в 2014 році. Її підтримали Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) і Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль). Остання поінформувала про заборону всі європейські авіакомпанії. В кінці 2014-го року заборону на польоти в регіоні встановило Федеральне управління цивільної авіації США.