«Альтернативний Меджліс» та інші російські імітації в Криму

Як Росія створює фейкові структури і «національно-культурні автономії» для роботи із закордоном

Окупація та спроба анексії Росією АР Крим і м.Севастополь залишається у центрі уваги української зовнішньої політики. І в останній час Україна здобула щонайменше дві відчутні перемоги на цьому тривалому треку деокупації своєї території.

Так, 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". У документі, співавторами якого стали близько 40 країн, засуджуються всі спроби Росії легалізувати її намагання анексувати Крим, у тому числі автоматичне нав’язування російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній та зміну демографічної структури населення Криму. Також у проєкті резолюції щодо АРК вперше застосовано визначення "агресія".

Перед цим, 8 листопада Міжнародний суд ООН визнав, що Україна надала достатньо доказів про те, що расова дискримінація в Криму – сфера його юрисдикції. То ж тепер справа України проти РФ у цьому суді рухається вперед і розглядатиметься по суті. Два роки тому, 19 квітня 2017 року, саме ця важлива міжнародна судова інституція ухвалила рішення про застосування тимчасових заходів, зобов’язавши Росію утриматися від застосування чи підтримання обмежень щодо можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу, та забезпечити доступ до освіти українською мовою.

На постійній основі не дає забувати про Крим і місія України при ОБСЄ: з ініціативи української сторони та за підтримки партнерів – постійний пункт порядку денного щотижневого засідання Постійної ради ОБСЄ звучить як "Триваюча агресія Росії проти України та нелегальна окупація Криму". Абсолютна більшість країн-учасниць щотижня продовжують засуджувати російську окупацію Криму та регулярні порушення прав людини і утиски на півострові.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ МАРІОНЕТКОВИХ КРИМСЬКИХ КОЛАБОРАНТІВ ЗА КОРДОНОМ

З часу окупації Криму Росія активно діє на міжнародній арені в напрямі легітимізації незаконної анексії Криму, і ці зусилля лише подвоїлися після рішення Міжнародного суду ООН від квітня 2017 року. Кремль працює тут у двох вимірах: як над загальним визнанням Криму російським, так і над створенням ілюзій про виконання рішення Міжнародного суду та про нібито відсутність расової дискримінації в АРК.

На окупований півострів приїжджають "фейкові" міжнародні делегації, а за кордоном за кожної зручної нагоди – на двосторонніх зустрічах чи міжнародних форумах – Росія намагається висунути своїх маріонеткових колаборантів із Криму. І ті вже брехливо розказують про "возз’єднання Криму із РФ" – як було погано при Україні, як вона утискає меншини, який поганий та невпливовий Меджліс, а от Росія – "рай на землі", і взагалі, мовляв, нарешті зажили.

В останні місяці повідомлення про російські провокації та спроби легітимізувати окупацію Криму стали частими: у стамбульському готелі проходить "турецько-кримський економічний форум", на міжпарламентській конференції у Стамбулі присутні кримські колаборанти – депутати Держдуми РФ Руслан Бальбек та Наталія Поклонська, численні неурядові маріонеткові організації з РФ виправдовують агресора та валять із хворої голови на здорову на нараді ОБСЄ у Варшаві, знову той же Бальбек із поплічниками співає про прекрасне життя в "російському Криму" на форумі ООН у Женеві…

А чого лише варта провокація з прокремлівською кримськотатарською організацію "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма"), представницю якої просунули на організований президентом Чехії урочистий прийом у Празькому граді. Та представниця швидко пристроїлася біля чеського прем’єра, зробила фото і опублікувала у Facebook із коментарем, мовляв, "наша діяльність помічена на міжнародному рівні", "дякуємо за щорічні запрошення на День народження Чеської Республіки", "президент Чехії Земан визнав Крим частиною РФ" та інше бла-бла-бла. Згодом виявилося, що ніхто її туди не кликав, і знати не знають про наговорене, а Земан, хоч і проросійський політик, – такого не говорив. Пролізла ж вона на прийом як нібито член сім’ї одного із запрошених членів ГО "Всесвітня рада підкарпатських русинів".

Остання, щоправда, є ще однією керованою з Москви громадською організацією, яка діє з метою дестабілізації ситуації в Україні, а її представники незаконно відвідували окупований Крим. Втім, зараз – про "Къырым бирлиги", яку російський ТАСС навіть називає ні більше й не менше як "альтернативою забороненого в Росії Меджлісу кримськотатарського народу".

ІМІТАЦІЯ ЗАМІСТЬ ВИКОНАННЯ

Вже згадана "расова" справа в Міжнародному суді ООН, на переконання багатьох експертів, має всі шанси стати програшною для росіян та дорого їм коштувати.

"Після того, як РФ незаконно заборонила Меджліс кримського татарського народу, Міжнародний суд ООН схвалив наказ у справі щодо порушення росіянами Конвенції про расову дискримінацію, в якому вимагав від Росії скасувати заборону Меджлісу. РФ, звичайно, не робитиме цього, але вона хоче імітувати, зробити фейк, – переконаний експерт Кримськотатарського ресурсного центру Борис Бабін. – Саме після схвалення цього наказу росіяни підвищили активність щодо створення різноманітних фейкових структур. Як приклад, був проведений так званий "Курултай мусульман Криму", який обрав якусь там раду. І всі ці незрозумілі люди почали заявляти про якусь правонаступність Меджлісу".

За його словами, росіяни йдуть саме цим шляхом: з одного боку – імітують наявність якихось структур, які представлять кримськотатарський народ, а з іншого боку – на міжнародній арені просувають концепцію щодо того, що кримськотатарський народ нібито підтримує анексію Криму Росією. "У них є чітке завдання – легітимізація так званого "возз’єднання Криму з Росією". І таким колаборантам росіяни приділяють ключову роль, адже кримськотатарське питання сьогодні на слуху в багатьох міжнародних організаціях", – стверджує доктор юридичних наук і колишній постійний представник Президента України в АРК Бабін.

Борис Бабін

Він також нагадує, що Міжнародний суд ООН постановив не лише скасувати заборону Меджлісу, а й також забезпечити в Криму освіту українською мовою.

"Що маємо сьогодні: росіяни звітують в офіційних документах, що в Криму нібито діють дві підконтрольні окупантам школи з українською мовою навчання, до 10 класів з українською мовою в деяких школах і нібито ще є викладання української мови як предмета в різних школах. Але насправді – це фейк. Бо громадські активісти відвідували ці школи і побачили, що там немає жодного викладання української мови. Там навіть методичного забезпечення немає. Це – суто російськомовні школи, але десь на паперах написано, що вони – україномовні", – зазначив Бабін.

За словами експерта, росіяни розуміють, що програють у Міжнародному суді й взяли курс на імітацію: "Єдиний їхній вихід – імітація. Фейкові структури, фейкові школи, фейкові "меджліси".

ФЕЙКОВА АЛЬТЕРНАТИВА МЕДЖЛІСУ

А як можна обійти виконання рішення Міжнародного суду ООН, яке передбачає скасування обмежень на збереження кримськими татарами власних представницьких органів? Правильно – заявити, що той же заборонений Меджліс не є такою інституцією і не представляє кримських татар. А на півострові, насправді, нібито діють інші організації та інституції, які й є "справжніми представниками" кримських татар.

Ремзі Ільясов

Відомо, що під час і відразу після окупації Росія намагалася схилити на свій бік членів Меджлісу як представницько-виконавчого органу кримськотатарського народу та Курултаю як вищого представницького органу кримських татар. Коли ж стало зрозуміло, що нічого не вийде, росіяни назвали Меджліс "екстремістською організацією" та у вересні 2016 року заборонили його, тим самим порушивши колективне право кримських татар на управління представницькими інституціями.

Паралельно створювалися різноманітні організації з лояльних Кремлю кримських татар, у надії, що їх можна було б видати за альтернативу Меджлісу. Передусім, це – "Къырым" на чолі з колишнім заступником голови Меджлісу Ремзі Ільясовим (2001-2013 рр.), "Къырым Бирлиги" від колишнього глави Геніченської РДА Сейтумера Неміттулаєва, а також "Регіональна національно-культурна автономія кримських татар Республіки Крим", за якою стоїть вище загаданий Руслан Бальбек.

"Одним із лідерів того ж "Къырым" виявився колишній заступник голови Междлісу, і росіяни думали, що він достатньо впливовий і може впливати на кримськотатарський народ. Вони підтримували такі ініціативи як "Къырым", Къырым Бирлиги", так звану "національно-культурну автономію кримських татар", різні ГО, сподіваючись, що кримські татари підуть за ними. Але в них це не вийшло. Більше того, кримські татари почали здійснювати такий собі соціальний бойкот цим людям – на весіллях, похоронах просто дистанціювалися від них", – стверджує голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескендер Барієв.

Ескендер Барієв

До цієї "системи представницьких інституцій кримськотатарського народу" російської версії можна ще віднести і "Раду кримськотатарського народу", очолювану ще одним колаборантом, муфтієм Криму Еміралі Аблаєвим. Тут російська влада та її пропагандистські ЗМІ особливо відзначилися в маніпуляції громадською думкою та підміні понять. Ще до окупації в Криму паралельно з Курултаєм кримськотатарського народу існував Курултай мусульман Криму. З’їзд мав релігійний характер, збирав імамів із різних населених пунктів та займався, головним чином, обранням муфтія мусульман Криму – не маючи жодного відношення до представництва кримськотатарського народу.

Росіяни вирішили, вочевидь, сильно не заморочуватися, і подумали: а чому б не підмінити Курултай кримськотатарського народу цим Курултаєм, а Меджліс кримськотатарського народу – створеною цим мусульманським Курултаєм радою ("меджлісом")? Що і було зроблено на початку 2018 року: у лютому ініціювали зібрання, яке назвали "позачерговим розширеним Курултаєм мусульман Криму", який і заявив про створення "Ради кримськотатарського народу". Пізніше у березні окупаційна влада АРК повідомила, що на базі цієї "ради" створено так звану "Раду кримських татар при главі Республіки Крим" як консультативно-дорадчий орган. "Курултай Криму", "Рада кримськотатарського народу" – зарясніли заголовками російські ЗМІ, збиваючи з пантелику й так не добре обізнаного в кримських реаліях міжнародного читача.

"Росіяни змогли підтягнути на свою сторону муфтія Криму, який був ще до окупації. За погодженням з російською владою був проведений мусульманський Курултай із намаганням підмінити Курултай кримськотатарського народу. Вони там ухвалили низку рішень і навіть стали заявляти про те, що претендують на майно Меджлісу в Криму, хоча в них потім нічого не вийшло", – заявив Барієв.

Він підкреслив, що цей мусульманський Курултай, участь у якому беруть запрошені імами мечетей, жодним чином не може замінювати Курултай кримськотатарського народу, який обирається під час Курултаю (з’їзду) шляхом таємного голосування всіма кримськими татарами з правом голосу.

Те ж саме стосується і "Къырым Бирлиги", якій ТАСС приписав статус "аналогу Меджлісу", чи будь-якої іншої громадської організації чи політичної партії.

"Къырым Бирлиги" в жодному разі не може бути якимось аналогом Меджлісу та представляти кримськотатарський народ. Як і будь-яка інша громадська організація. Їх не обирав кримськотатарський народ. Тому будь-які такі заяви з цього приводу – це інсинуації РФ, щоб продемонструвати міжнародній спільноті, що нібито в Криму не порушуються права кримськотатарського народу, – підкреслив Барієв. –"Къырым Бирлиги" – це група однодумців, яка нараховує кілька десятків осіб, більшість з яких перебувають у родинних зв’язках. Це те ж саме, що порівнювати Верховну Раду України з якоюсь ГО типу "Любителі пива" чи "Патріоти України".

За його словами, існує ціла система національного самоуправління кримських татар, і вона нікуди не поділася, незважаючи на заборону російського суду.

"Слід розуміти, що є 250 законно обраних у 2013 році делегатів Курултаю, з яких – 33 члени Меджлісу. Крім того, існує система місцевих та регіональних меджлісів – це ще близько 2,5 тис. осіб. Також є ще ЦВК Курултаю, де 17 осіб, Ревізійна комісія Курултаю, – заявив член Меджлісу. – РФ намагається показати якусь альтернативу Меджлісу, але це практично неможливо тому, що Курултай обирається під час виборів і вже на Курултаї обирається Меджліс. І жодна організація, яку вони не висували б, – не проходить всі ці етапи. Також існує правонаступність ще з першого Курултаю 1917 року. Меджліс (як і Курултай) визнаний в Україні представницьким органом кримськотатарського народу, також є визнання Меджлісу з боку інших країн та міжнародних організацій, у т.ч. ООН".

Росіяни, звичайно, намагаються апелювати до завершення 5-річного строку повноважень Курултаю та Меджлісу цього скликання у 2018 році, однак, підкреслює Барієв, у зв’язку з тим, що ЦВК Курултаю не може зараз провести вибори, було пролонговано період його робити. Нові ж вибори Курултаю (та Меджлісу) є можливими в Криму, але не під дулами російських автоматів, а – під егідою ОБСЄ і як на українській території.

"Росіяни можуть по-різному маніпулювати, у тому числі закінченням терміну повноважень Меджлісу. Але правонаступність Меджлісу ніхто не зможе підхопити. І делегати Курултаю живі та здорові. І те, що ми не можемо провести вибори – то тут проблема в окупації. Як можуть кримські татари голосувати під дулами автоматів? Та й сама російська окупаційна влада не дасть провести ці вибори, – заявив Барієв. – Ми не раз говорили на майданчиках ОБСЄ, в компетенції якої є це питання, про сприяння Організації в проведенні виборів Курултаю наступного скликання. Під егідою ОБСЄ це могло б бути реальним. Щоб заїхала спеціальна місія ОБСЄ і сприяла проведенню виборів без втручання окупаційної влади. І окупаційна влада повинна визнати входження ОБСЄ як на територію України, а не на РФ".

ФЕЙКОВІ "НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ АВТОНОМІЇ"

У березні цього року російський постпред в ОБСЄ Олександр Лукашевич під час засідання Постійної ради, займаючись звичним окозамилюванням, розповідав делегаціям країн-учасниць про "прогресивну" програму етнокультурного розвитку народів Росії "Республіка Крим – територія міжнаціональної згоди 2018-2020". Згадувалася там і вищенаведена "Рада кримських татар при главі Республіки Крим". Але також розповів він і про численні національно-культурні автономії в Криму. Саме так, в російському повідомленні з цього приводу вони й писалися, без лапок. І без жодної згадки, що це – просто громадські організації. До того ж, фейкові.

І це – ще один напрям роботи російської окупаційної адміністрації в Криму: використання національних меншин різних країн на міжнародній арені для впливу на політичне керівництво цих держав для легітимізації анексії АРК. Але також – й інструмент для демонстрації Міжнародному суду ООН відсутності расової дискримінації на окупованому півострові.

"Позиція кримських татар завжди полягала у створенні кримськотатарської автономії. Росіяни стали підмінювати поняття, створюючи так звані "національно-культурні автономії". Усі вони реєструються як громадські організації. Їхня ціль – заплутати пересічних людей. Але також їх створюють для того, щоб показати світові, що в Криму нібито немає жодної расової дискримінації, що Росія створює умови для розвитку всіх етнічних груп", – переконаний член Меджлісу Ескендер Барієв.

Всього окупанти заявили про створення "80 місцевих та 14 регіональних національно-культурних автономій, в яких представлені 19 національностей". Усі вони зареєстровані як громадські організації. З переліком "регіональних національно-культурних автономій" можна ознайомитися за посиланням. Окрім вже згаданої "ОО "Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым", є, наприклад, і німецька "національно-культурна автономія" (ОО "Региональная немецкая национально-культурная автономия Республики Крым"), естонська (ОО "Региональная национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым"), єврейська (ОО "Региональная национально-культурная автономия евреев Республики Крым") і навіть корейська регіональна НКА (ОО "Региональная национально-культурная автономия корейцев Республики Крым").

Експредставник Президента України в Криму Борис Бабін переконаний, що такі маніпуляції російської сторони не варто недооцінювати, адже, хоча й фейкові, ці НКА можуть бути цілим інструментом у геополітичній грі Кремля.

"Росіяни активно створюють "національно-культурні автономії" етнічних груп у Криму. Є НКА греків, вірмен, болгар чи естонців. Звичайно, в тій же "Національно-культурній автономії естонців Криму", крім офіцерів ФСБ, немає жодного естонця. Але ж назва звучить класно, – заявив експерт. – І ось ця "автономія естонців Криму" може встати і сказати: шановна Естоніє, ви маєте визнати возз’єднання Криму з РФ, бо Росія нам, естонцям, тут гарантує усі права, ми це підтримуємо і взагалі живемо краще, ніж у вашій капіталістичній Естонії. Або ж пролунає: змінюйте політику щодо Криму, або в Криму не буде жодного естонця. І це буде сказано не посадовцями, а устами цієї організації, яка "захищає" естонців Криму".

"Так само, є фейкова "автономія болгар Криму", яка працює з Болгарією, фейкова "автономія німців Криму", яка плідно працює з Німеччиною та Австрією. Росіяни цю політику дуже добре прорахували і тут є велика кількість впливів, – додає експерт. – Це – і знаряддя протидії Україні, й знаряддя непрограшу міжнародних суперечок, а ще – й знаряддя для дестабілізації ситуації на материковій Україні. А якщо взяти ці «етнічні організації» – то це фактично знаряддя впливу на відповідні держави – і не лише з кримського питання, з будь-яких питань. Якщо Росії треба якийсь фейк для роботи з Німеччиною щодо легалізації Криму, ось вона буде використовувати кримських німців. І проросійський німецький політик може сказати своїм виборцям: звичайно, ми це все засуджуємо, але ж там – німці, наші брати, маємо нашим братам помагати, вони ж там живуть і їм треба якось допомагати…".

Василь Короткий, Відень