"Українського диверсанта" Дудку етапують до колонії в Ставропольському краї
Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на відповідь російського омбудсмена Тетяни Москалькової на запит Уповноваженого з прав людини ВР України Людмили Денісової, повідомляє Кримська правозахисна група.
«Після набуття чинності вироком суду відповідно до частини 4 статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації засуджений Дудка В. М. підлягає етапуванню до виправної установи Ставропольського краю», - йдеться у відповіді Москалькової.
Російський омбудсмен не уточнила, до якої саме колонії буде етапований Дудка, а також чи відбуватиме покарання в одній з колоній Ставропольського краю Росії другий засуджений у цій «справі» Олексій Бессарабов.
Проте, за інформацією Кримської правозахисної групи, найімовірніше, що Бессарабов також буде доставлений до однієї з колоній Ставропольського краю.
У Ставропольському краї розміщені вісім колоній, два слідчих ізолятори, а також одна лікувально-виправна установа. Засуджених українців Дудку і Бессарабова, за інформацією Кримської правозахисної групи, буде доставлено в колонію №1 або в колонію №11.
Станом на 5 грудня 2019 року вони перебувають на етапі.
Крім Дудки і Бессарабова, на початку жовтня в Ставропольський край до колонії №1 був доставлений Рустем Абільтаров, засуджений у першій Бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір», а у вересні 2018 року до колонії №6 Ставропольського краю був етапований Геннадій Лімешко, засуджений у «справі українських диверсантів».
У відповіді російського омбудсмена також ідеться, що «наразі стан здоров'я Дудки В.М. оцінюється як задовільний».
За твердженням Москалькової, в серпні цього року Дудку ознайомили з результатами медичного обстеження, проведеного в лікарні імені Семашка в Сімферополі в жовтні минулого року. Однак, як повідомляв раніше Кримській правозахисній групі син Дудки Ілля Каверніков, ні його батько, ні адвокати не отримували на руки результати медобстеження. Каверніков припускає, що в даному разі адміністрація СІЗО №1 Сімферополя ввела Москалькову в оману.
Як повідомляв Укрінформ, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі, їх безпідставно обвинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (КК РФ: ст. 222 ч.3, ст. 222.1 ч.3, ст . 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. а).
18 листопада 2019 року Володимира Дудку й Олексія Бессарабова етапом доставили до Москви, де 15 жовтня Верховний суд РФ залишив їм без змін вироки по 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Третій фігурант цієї справи Дмитро Штибліков вже відбуває п'ять років покарання в колонії Омської області РФ.
Фото: Krym.org (RFE/RL)