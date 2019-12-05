«Тюльпан прав людини» для «залізної Лілі»

Пишаюся, що мені випала честь стояти на захисті свого народу – Гемеджі

Кримський адвокат Ліля Гемеджі працює на найскладнішому сьогодні у Криму правозахисному фронті, вона представляє інтереси людей у політично мотивованих справах, за що і отримала правозахисну премію уряду Нідерландів "Тюльпан прав людини".

Сьогодні в посольстві Нідерландів у Києві цю заслужену нагороду вручає їй посол Нідерландів Йєннес де Мол.

Поговорила кореспондент Укрінформу з Лілею Гемеджі, щоб з'ясувати – як премія "Тюльпан прав людини" допоможе їй та її колегам продовжувати свою боротьбу в Криму і як нагорода може сприяти спробам її колег відстояти у мирній боротьбі з окупаційним режимом долю кожної чесної людини, яку цей режим вважає терористом і екстремістом.

Ліля Гемеджі (друга праворуч)

ПРЕМІЯ — ЦЕ НАСАМПЕРЕД ДЕМОНСТРАЦІЯ ПІДТРИМКИ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

Ліля Гемеджі вважає, що присудження їй авторитетної правозахисної премії — це насамперед демонстрація урядом Нідерландів підтримки корінного народу Криму, становище якого після російської окупації дуже важке.

"Це справді дуже важливий крок – демонструвати свою підтримку кримськотатарському народу, який продовжує свою мирну ненасильницьку боротьбу за право жити на своїй батьківщині, сповідувати свою релігію, розмовляти рідною мовою і виховувати своїх дітей в культурних традиціях свого народу", – каже адвокат.

У той же час, зазначила вона, демонстрація на міжнародному рівні підтримки і солідарності з кримськими татарами — це дуже важливо, але недостатньо.

“Безумовно, ця премія символізує солідарність її засновників з усім кримськотатарським народом у боротьбі з тієї несправедливістю, яка сьогодні відбувається в Криму. Але окрім міжнародного визнання діяльності адвокатів, які сьогодні працюють у політично мотивованих справах і намагаються відстояти права людини, мені здається, що з боку західних країн можлива допомога в ще більшому інформуванні на міжнародному рівні про процеси, які відбуваються в Криму", – вважає адвокат.

ЧИМ ЗАХІДНІ КРАЇНИ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ ПОЛІТВ'ЯЗНЯМ

Окрім чудової символічної підтримки у вигляді присудження премій та обговорення проблем на міжнародних майданчиках, європейські країни, впевнена Гемеджі, могли б робити ще більше для тих людей, яких Росія вибрала мішенню у боротьбі з інакомисленням.

"Це було б, можливо, втіленням у життя проєкту, коли кожна цивілізована держава візьме за підшефного одного з політв'язнів і буде опікуватися його станом здоров'я, передавати йому ліки, займатися психологічною і моральною підтримкою його сім'ї, буде говорити про нього на міжнародних майданчиках і у такий спосіб постійно тримати тему політв'язнів у фокусі всіх міжнародних правозахисних і журналістських організацій", – каже адвокат.

На думку правозахисниці, дуже важливо і необхідно всьому міжнародному співтовариству консолідуватися для того, щоб добитися звільнення усіх політв'язнів.

Фото: Антон Наумлюк

СПРАВА, ЩО НАЙБІЛЬШЕ ВРАЗИЛА ЛІЛЮ ГЕМЕДЖІ

З усіх справ, які Гемеджі вела за свою адвокатську практику, найбільш показовою і такою, що оцінює нинішню кримську ситуацію більш повно, вона вважає "справу Сервера Караметова", який першим у Криму вийшов на одиночний пікет з плакатом "Наші діти — не терористи".

Похилого кримського татарина з численними хворобами "влада" у поліцейських погонах скрутила і посадила на 10 діб. Після цього Крим захлеснула хвиля одиночних пікетів з плакатами "Кримські татари — не терористи".

"Я була подавлена після затримання, була присутня на багатогодинному допиті Сервера Караметова "правоохоронцями". У його справі була купа порушень. Те, що тоді до нього застосували покарання у вигляді адміністративного арешту на 10 діб, було показовим. "Сильна влада" боялася таких, як він, старих, слабких фізично, але сильних духом", – вважає правозахисниця.

За її словами, тоді Сервер Караметов виступив із зверненням до кримських татар про те, що треба всім виходити з протестом проти проведених арештів, що результат боротьби буде, якщо на пікети вийдуть тисячі людей. Він закликав триматися разом і сміливо йти до мети. При цьому сам не боявся здійснювати сміливі вчинки, показуючи приклад молоді.

“Сервер ага пішов з життя, але він, як і Веджіє Кашка, яка постійно приходила на суди і закликала до єдності, як ті кілька десятків людей, які у липні цього року вийшли на Червону площу в Москві і для яких народ збирав монети для оплати штрафів, вони і справи проти них стали символом несправедливості і знущання над правами людини. Я пишаюся, що мені серед інших людей випала честь стояти на захисті інтересів свого народу, своїх одновірців", – каже Ліля Гемеджі.

Фото: Олександра Сурган

АДВОКАТ, ЯКОГО БОЯТЬСЯ СИЛОВИКИ

Ліля Гемеджі вставала на захист людей у найбільш складних справах і процесах: і коли до відповідальності притягали адвоката Еміля Курбедінова, і коли затримували кримськотатарську активістку Муміне Салієву (вона і Лутфіє Зудієва стали першими жінками, яких силовики затримали і приховували їх місцезнаходження), і коли викликали в "суди" учасників одиночних пікетів. І зараз вона бере участь у захисті координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва. Гемеджі не втомлюється заявляти, що її підзахисного утримують у нелюдських умовах, що у нього відібрали ліки, що його місяць тримають в одиночці, що російські суди бездоказово продовжують арешти її підзахисному та ігнорують апеляції. Справа Мустафаєва – одна з найгучніших кримських "справ", яка демонструє, що найбільш активна, небайдужа і моральна частина кримського суспільства "перетворюється" на терористів і екстремістів, як люди, які не прийняли Росію, стають особистими ворогами цієї держави.

Гемеджі неодноразово отримувала погрози і попередження з вимогою припинити свою правозахисну діяльність та адвокатську практику. Але цю жінку неможливо залякати, більш того, її бояться самі силовики.

Показовий приклад, коли журналісти прийшли до будівлі суду в Ростові-на-Дону і почали знімати колону машин, у якій везли фігурантів другої бахчисарайської групи "справи Хізб-ут-Тахрір". Поліцейські заборонили зйомку і вимагали пройти в машину "для встановлення особи". Але тут підійшла адвокат Гемеджі і просто порадила записати номери жетонів правоохоронців і подати на них скаргу, після чого поліцейські зникли, побоюючись різких аргументів "залізної Лілі".

ЗАХИСНИКИ АДВОКАТА ГЕМЕДЖІ

Як показало життя, перше враження про Лілю Гемеджі — приємну жінку в мусульманській хустці з м'яким голосом і спокійним поглядом — дуже оманливе.

Але це не означає, що у неї немає своїх захисників, яких потребують навіть сильні люди. Насамперед це чоловік (теж адвокат), з яким вона познайомилася, коли навчалася в Одеській юридичній академії, а також син і троє дочок, з яких двоє вже вчаться на юристів, бо мріють бути схожими на батьків. Крім того, не менш важлива частина її життєвої опори — колеги і однодумці. Саме їм - адвокатам, правозахисникам, громадянським журналістам та активістам - вважає вона, через неї адресована премія нідерландського уряду "Тюльпан прав людини".

“Я розцінюю присудження особисто мені правозахисної премії, як високу оцінку праці всієї кримської команди адвокатів, які працюють по політично мотивованих справах. Я вважаю, що в моїй особі цю премію отримали всі активісти "Кримської солідарності" і ті наші правозахисники і громадські журналісти, які сьогодні піддаються кримінальним переслідуванням і перебувають у слідчих ізоляторах та колоніях", – сказала Ліля Гемеджі.

Правозахисниця має надію, що ця премія зможе допомогти не тільки їй як адвокату, але і усім тим, "хто піддається тиску і переслідуванню на території Криму для того, щоб бути почутими в більш широких колах і бути більш вагомими при донесенні всієї інформації про події в Криму до цивілізованого світу".

Довідка. «Тюльпан прав людини» — нагорода уряду Нідерландів, ініційована нідерландським МЗС. З 2008 року вона щорічно присуджується правозахисникам і організаціям, які підтримують права людини на глобальному рівні. Крім цього, з 2018 року посольство Нідерландів в усьому світі також вручає місцеві нагороди активістам і правозахисникам, які опиняються у небезпеці через свою роботу. Нагорода вручається 5 грудня, напередодні Міжнародного дня прав людини.

Зера Аширова, Київ

Перше фото: Front Line Defenders