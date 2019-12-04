Українці в листопаді стали рідше їздити до Криму

Протягом листопада адмінмежу з окупованою АР Крим в обох напрямках перетнули 173 тисячі осіб, що на 13 тисяч осіб менше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“За результатами пропускних операцій фіксується певне зменшення кількості громадян, які перетинали адміністративну межу з окупованим півостровом в минулому місяці. Загалом протягом листопада 2019 року контрольні пункти в’їзду-виїзду в обох напрямках перетнули 173 тисячі осіб, що на 13 тисяч осіб менше ніж за аналогічний період минулого року”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, фіксується і сезонне зменшення кількості перетинів – у порівняні з жовтнем цього року у листопаді перетнули адмінмежу на 19 тисяч громадян менше (жовтень – 192 тисячі осіб).

Як зазначили в Держприкордонслужбі, від початку року загальна кількість громадян, які перетнули адмінмежу з тимчасово окупованою АР Крим в обох напрямках, залишається на рівні 2018 року.