Українці в листопаді стали рідше їздити до Криму
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
“За результатами пропускних операцій фіксується певне зменшення кількості громадян, які перетинали адміністративну межу з окупованим півостровом в минулому місяці. Загалом протягом листопада 2019 року контрольні пункти в’їзду-виїзду в обох напрямках перетнули 173 тисячі осіб, що на 13 тисяч осіб менше ніж за аналогічний період минулого року”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, фіксується і сезонне зменшення кількості перетинів – у порівняні з жовтнем цього року у листопаді перетнули адмінмежу на 19 тисяч громадян менше (жовтень – 192 тисячі осіб).
Як зазначили в Держприкордонслужбі, від початку року загальна кількість громадян, які перетнули адмінмежу з тимчасово окупованою АР Крим в обох напрямках, залишається на рівні 2018 року.