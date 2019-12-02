Росія внесла затриманого кримчанина Приходька до "списку екстремістів"

Служба фінансового моніторингу РФ внесла затриманого в окупованому Криму Олега Приходька до списку осіб, "причетних до екстремістської діяльності або тероризму".

Про це повідомляє Крим.Реалії.​

"Приходько фігурує в списку під номером 6663", - йдеться у повідомленні.

Керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник пояснила, що в перелік Росфінмоніторингу включають тих громадян, яких суд визнав винними за терористичними й екстремістськими статтями Кримінального кодексу РФ і вирок щодо яких набув законної сили.

Водночас є й інші підстави для внесення в такий список, як-от процесуальне рішення про визнання особи підозрюваною або постанова слідчого про притягнення особи як обвинуваченої за терористичною або екстремістською статтею.

"Таким чином порушується презумпція невинуватості, оскільки навіть у рамках російської правової системи вина людини не доведена, але вона уже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказана як екстреміст або терорист, а її права вже обмежені. А у випадку з Кримом багатьох громадян України переслідують за екстремістськими й терористичними статтями КК Росії незаконно, з політичних мотивів", – наголосила Скрипник.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня 2019 року Олег Приходько був заарештований на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінують "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації. Апеляційна скарга на арешт була проігнорована окупаційним судом. Приходько свою вину заперечує і вважає справу проти нього політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Раніше, 8 лютого 2019 року, працівники кримського главку ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

Фото: Кримська солідарність, Facebook