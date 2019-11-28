Британський аналітичний центр виправить інформацію про

Британський аналітичний центр виправить інформацію про "російський" Севастополь

Укрінформ
У Міжнародному інституті стратегічних досліджень пообіцяли виправити в онлайн-версії свого журналу Survival згадку про анексований Севастополь як "російське" місто.

Про це у Twitter повідомляє Посольство України у Великій Британії

"Ми тільки-но дізналися від редакторів, що в додаток до виправлення онлайн-тексту журналу Survival від МІСД їхній наступний друкований номер міститиме інформацію про те, що Севастополь - це українське місто в Криму, яке зараз перебуває під російською окупацією", - йдеться в дописі.

Як повідомляв Укрінформ, Посольство України у Великій Британії висловило обурення Міжнародному інституту стратегічних досліджень у зв'язку з тим, що ця установа назвала Севастополь "російським" містом.

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Згодом МІСД вибачився за "редакційну помилку", зазначивши, що вона в жодному разі не відображає його позицію стосовно незаконної анексії Криму Росією.

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