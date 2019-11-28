Україна направила ноту ООН через візит "представників Криму" на форум у Женеві

Україна зробила низку кроків для попередження керівництва Форуму з питань меншин Ради ООН з прав людини про нелегітимність участі у ньому представників окупаційної влади Криму та їх поплічників.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Постійного представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

"28-29 листопада в Женеві проходить чергова 12-та сесія Форуму з питань меншин. Як і інші форуми Ради ООН з прав людини, цей захід є відкритим майданчиком для участі представників держав, міжнародних організацій, громадянського суспільства та й просто зацікавлених осіб для обговорення питань, що винесені на розгляд. Цього року головною темою Форуму з питань меншин є "Освіта, мова і права людини меншин", - поінформували в українській дипломатичній місії.

Зазначається, що делегація України вже на першому ранковому засіданні дала ґрунтовні роз’яснення щодо реалізації в державі закону про освіту та інших аспектів мовної політики, "в тому числі реагуючи на деякі закиди".

Плануються й інші предметні виступи на наступних засіданнях.

"Усвідомлюючи абсолютно відкритий характер Форуму, що дозволяє відвідувати його і виступати фактично будь-кому, хто виявив до цього інтерес і встиг зареєструватися, Україна, втім, зробила низку превентивних кроків для попередження секретаріату і керівництва Форуму про нелегітимність можливої участі у ньому представників окупаційної влади Криму та їх поплічників", - зазнається у повідомленні.

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Зокрема, Постійне представництво України в Женеві "завчасно надіслало офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз’яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів".

Резюме дводенних дискусій Форуму буде підготовлено Спеціальним доповідачем з питань меншин Ради ООН з прав людини Ф. де Варенном і представлено ним на розгляд 43-ї сесії Ради.