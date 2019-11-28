Британський аналітичний центр вибачився за помилку із Севастополем

Британський аналітичний центр Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) вибачився через те, що у своєму журналі Survival помилково назвав Севастополь частиною Росії.

Про це йдеться на Twitter-сторінці журналу.

"Ми вибачаємося за редакційну помилку, яка в жодному разі не відображає позицію IISS або Survival щодо незаконної анексії Криму Росією. Онлайн-текст буде відкорегований, і корекції з'являться в наступному друкованому випуску Survival", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося раніше, посольство України у Великій Британії висловило обурення Міжнародному інституту стратегічних досліджень, через те, що той назвав Севастополь російським містом. Посольство України вимагає відображення правильної інформації.

"Ми вкрай розчаровані останнім випуском журналу Survival, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь позначено як частину РФ. Нагадуємо, що РФ окупувала Крим у 2014 році. Ми очікуємо від IISS видалення неправильного зображення та відображення правильної інформації", - йдеться у дописі.